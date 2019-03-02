توزيع تمور على الأسر المحتاجة بالسودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلمت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان الأمين العام لديوان الزكاة بالسودان الدكتور محمد عبدالرازق كميات كبيرة من التمور السعودية، لتوزيعها على الأسر المحتاجة والمتعففة لدى الديوان.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر الذي سلم التمور «إن تسليم هذه الكمية المقدرة يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ومواصلة لتقديم يد العون للدول الشقيقة والصديقة».

من جانبه عبر أمين ديوان الزكاة عن شكره وتقديره للمملكة حكومة وشعبا على الهدية المعتبرة التي ستوزع على الأسر المحتاجة.