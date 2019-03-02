5 شركات جديدة لنظافة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

في الوقت الذي انتهت فيه عقود شركات النظافة بمكة المكرمة، تعكف حاليا أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في لجنة فحص العروض على دراسة الطلبات التي تقدم بها عدد من شركات النظافة لأجل الحصول على عقد جديد ضمن خمسة عقود طرحتها الأمانة، حيث يتوقع خلال الشهرين القادمين الانتهاء من ترسية العقود الجديدة على المقاولين.

وعلمت «مكة» أن العقود الخمسة تفاوت عدد الشركات المقدمة للعقد الواحد فيها ما بين الأربع إلى السبع شركات، حيث تنظر لجنة فحص العروض بالأمانة في اكتمال أوراق الشركات المتقدمة والضمان المالي وكل إجراءاتها الرسمية من أجل رفعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتتم المفاضلة بين الشركات المتقدمة لعقود النظافة وفق أنظمة وزارة المالية والمعمول بها من لجنة فحص العروض، وكذلك وفق ما يذكر من شروط ومواصفات طرحتها أمانة العاصمة المقدسة، كما تم الأخذ بالاعتبار المواسم الماضية ومراعاتها في العقود الجديدة.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تكرر تجربة الخمسة عقود التي أطلقتها في 2014 والتي خرجت فيها من مأزق العقد الواحد الذي ترتب عليه العديد من المشكلات حينها.