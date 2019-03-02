بعوضة الملاريا ظهرت قبل 100 مليون عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أظهرت أبحاث جديدة أن البعوض الذي يحمل الملاريا موجود قبل 100 مليون سنة، مما يزيد التساؤل عن تاريخ المرض الذي لا يزال يقتل أكثر من 400 ألف شخص سنويا.
وبحسب موقع News Medical فإن معظم أنواع الملاريا، خاصة الأنواع التي تصيب البشر، تحدث في المقام الأول عن طريق جنس واحد من الطفيليات تسمى بالمتصورة، حيث ينتشر بشكل رئيس عن طريق بعوضة الأنوفيليس.
وقال المؤلف المشارك في الدراسة جورج بوينار من كلية العلوم بجامعة ولاية أوريجون الحكومية إن فهم التاريخ القديم للملاريا قد يقدم أدلة على كيفية تطور دورة حياتها المعاصرة وكيفية تعطيل انتقالها، وبما أن المرحلة التناسلية للملاريا لا تحدث إلا في ناقلات الحشرات فإن الناقلات هي المضيفات الرئيسية لمسببات أمراض الملاريا، وليس الفقاريات التي تصيبها.
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