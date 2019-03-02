أستراليا تواجه أحر صيف على الإطلاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كانبرا

أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أمس أن البلاد تمر بصيف هو الأكثر سخونة يجري تسجيله على الإطلاق.

وذكرت النشرة الجوية الصادرة عن المكتب أن «السمة الأكثر قسوة لهذا الصيف كانت تسجيل درجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة».

وكان معدل الفرق في درجات الحرارة خلال الفترة من ديسمبر الماضي حتى نهاية فبراير هو 2.14 درجة مئوية فوق المتوسط، والذي يحطم بسهولة الرقم السابق المسجل بـ 1.28 درجة مئوية فوق المتوسط وذلك في صيف 2013-2012.

ويبلغ المعدل على المدى الطويل في أستراليا 27.5 درجة مئوية، وهو يمثل نقطة مرجعية لتحديد درجات الحرارة غير المعتادة. وقال مكتب الأرصاد الجوية «يعتبر هذا الصيف الأعلى حرارة الذي يجري تسجيله على مستوى البلاد بالكامل، في درجتي الحرارة الكبرى والصغرى».

وكان يناير الماضي أعلى الشهور حرارة منذ بدء التسجيل، وهو ما يعني أن درجة الحرارة تجاوزت 30 درجة مئوية للمرة الأولى.