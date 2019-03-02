ماسحات الليزر تكشف عن مدينة مفقودة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أظهرت أبحاث جديدة أن ماسحات الليزر كشفت عن مدينة مفقودة كانت بالماضي مركزا صاخبا فيما يعرف الآن بمحمية سوكيربوزراند الطبيعية في جنوب أفريقيا. وبحسب موقع لايف سينس الأمريكي قال كريم الصدر، بروفيسور علم الآثار في جامعة ويتواتر سراند، إن المدينة المكتشفة حديثا، والتي تدعى كويننغ، كانت في يوم من الأيام عاصمة مزدهرة، وكانت موجودة منذ القرن الرابع عشر حتى تم تدميرها وهجرها، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الحروب الأهلية في عشرينات القرن التاسع عشر في جنوب أفريقيا.



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