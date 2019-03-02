السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كوالالمبور أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس القائمة النهائية للمرشحين للمناصب الآسيوية للدورة الانتخابية «2023-2019» بعد مراجعتها من قبل اللجنة الانتخابية بالاتحاد القاري، واعتماد لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي للعبة للمرشحين لمقاعد الفيفا، وفقا لقانون الاتحاد الآسيوي. وستخوض القائمة النهائية الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية المقررة في 6 أبريل بكوالالمبور. المناصب المتنافس عليها رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي

مقاعد النواب الخمسة لرئيس الاتحاد الآسيوي

6 أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي بينهم عضوة من عضوات المكتب التنفيذي الآسيوي

5 عضوات في المكتب التنفيذي بينهن واحدة ستصبح عضوة في مجلس الاتحاد الدولي

9 أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي



كانت هذه تفاصيل خبر الآسيوي يعلن القوائم النهائية للمتنافسين على مناصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.