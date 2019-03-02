تفوق الريال على البرشا في شبكات التواصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت دراسة أجراها موقع «ستاتيستا» البريطاني عبر الانترنت أن نادي ريال يتفوق على غريمه التاريخي برشلونة في عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بفارق يصل إلى 10%.

وأوضحت دراسة الموقع البريطاني المتخصص في عمل الإحصاءات أن 46% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يفضلون ريال مدريد، فيما وصلت نسبة أنصار برشلونة على نفس المواقع إلى 36%.

وطبقا للدراسة المذكورة، وصل عدد متابعي ريال مدريد إلى 109 ملايين شخص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، و5ر31 مليون شخص على تويتر، و2ر69 مليون شخص عبر انستقرام.

فيما وصل عدد متابعي برشلونة إلى 102 مليون شخص عبر فيس بوك وإلى 9ر13 مليون شخص في تويتر، و66 مليون في انستقرام.