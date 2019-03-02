تونس تحبط هجمات الرسائل السامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تونس
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن ضبط رسائل بريدية تحوي مواد سامة كانت جماعات إرهابية تخطط لإرسالها إلى شخصيات عامة.
وأوضحت الوزارة أنها أحالت 19 رسالة إلى الاختبارات الفنية اللازمة، والتي أكدت من جهتها احتواءها على مواد سامة، كما أفادت بأن عملية ضبط الرسائل جاءت ضمن عملية أمنية استباقية بالتنسيق مع الجهاز القضائي لمكافحة الإرهاب، إثر توفر معلومات تفيد بتخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة.
وتفرض السلطات الأمنية حراسة على عدد من الشخصيات السياسية والعامة في تونس منذ حادثتي اغتيال السياسي شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي.
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