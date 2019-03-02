5 قيادات حكومية ترصد الفرص الوظيفية الواعدة في سوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خمس قيادات حكومية تسلط الضوء على ممكنات دعم التوظيف والفرص الواعدة في سوق العمل، في أولى الجلسات الحوارية لملتقى لقاءات الرياض 2019 تحت عنوان «استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030 ».

ويحتضن ملتقى لقاءات الرياض الذي ينطلق غدا في الرياض، وينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 63 تدريبا عمليا متخصصا وموجها للطلاب والطالبات ورواد ورائدات الأعمال والباحثين والباحثات عن عمل، وأصحاب الأعمال الموظفين، والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى التجارب الملهمة للكفاءات الوطنية البشرية في سوق العمل.

ويأتي انعقاد الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام، للتعريف بخدمات وبرامج الصندوق الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الأعمال وخدمات الإرشاد المهني للطلاب والطالبات، إضافة إلى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.

ويستهدف الملتقى الطلاب والطالبات (في المرحلة الثانوية وما فوق)، والباحثين والباحثات عن عمل، وموظفي وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص. ويصاحب الملتقى معرض، لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وتدريبات عملية توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.

وحدد الملتقى مسارات عدة للفئات المستهدفة، كمسار رواد الأعمال الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل، لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم، ومسار الباحثين عن العمل الذي يهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل، ومساعدتهم في إيجاد الفرص الملائمة، ومسار الموظفين الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب، للتقدم في المسار الوظيفي.

في حين يقدم مسار الطلاب الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة، فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، بينما يهدف مسار أصحاب العمل إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل، لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم.

المشاركون في الجلسة الحوارية: