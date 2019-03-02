ضبط مخالفات صحية في ملاحم ومطاعم بنجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران

نفذت أمانة منطقة نجران جولات تفتيشية على الملاحم والمطاعم بمدينة نجران، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ورصد المخالفات ومعالجتها.

وقال مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران فائز بن رجاء «جرى خلال الجولات ضبط عدد من المخالفات الصحية المتمثلة في وجود سكن عمال ومسلخ ملحق بإحدى الملاحم، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم تغطية أوعية النفايات، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وانتهاء الرخص البلدية، وعدم وجود مصائد للحشرات»، مشيرا إلى أنه جرى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول به في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحق المخالفين.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة عبدالله آل فاضل أن هذه الجولات تأتي استمرارا لبرنامج «غذاؤكم أمانة» الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنفيذا لتوجيهات أمين منطقة نجران المهندس حمد بن عيبان الرامية إلى بذل مزيد من الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.