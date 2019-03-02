السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
ناقشت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة خطة المرحلة الثانية أمس، استعدادا لتدشينها، وذلك بمقر الهيئة بحسب ما أوضحه مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة فؤاد العمري.
وأضاف بأن آلية الخطة في مرحلتها الثانية تعد نقلة نوعية للعمل الميداني والتوعوي، والتي تهدف إلى تقديم مزيد من الجهد لفريق عمل الهيئة وحضورها الميداني مما يساعد على تكثيف الجهود الميدانية، مع تفعيل التقنية الحديثة في خدمة العمل الميداني، مؤكدا على أهمية إدراك عظم الدور المنوط بمنسوبي الهيئة الميداني والتوعوي، وتحظى هذه الخطة بدعم واهتمام ومتابعة الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السند.
أهداف المرحلة الثانية:
- تعزيز وتطوير العمل الميداني
- دعم المراكز الميدانية بالأعضاء الميدانيين في هيئات مكة، وجدة، والطائف
- إعادة تقسيم مناطق عمل المراكز الميدانية
- تفعيل واستخدام وسائل التقنية
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأمر بالمعروف بمكة تطرح 4 أهداف لتطوير عملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.