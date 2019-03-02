هيئة الأمر بالمعروف بمكة تطرح 4 أهداف لتطوير عملها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقشت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة خطة المرحلة الثانية أمس، استعدادا لتدشينها، وذلك بمقر الهيئة بحسب ما أوضحه مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة فؤاد العمري.

وأضاف بأن آلية الخطة في مرحلتها الثانية تعد نقلة نوعية للعمل الميداني والتوعوي، والتي تهدف إلى تقديم مزيد من الجهد لفريق عمل الهيئة وحضورها الميداني مما يساعد على تكثيف الجهود الميدانية، مع تفعيل التقنية الحديثة في خدمة العمل الميداني، مؤكدا على أهمية إدراك عظم الدور المنوط بمنسوبي الهيئة الميداني والتوعوي، وتحظى هذه الخطة بدعم واهتمام ومتابعة الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السند.

أهداف المرحلة الثانية: