السعودية تسلم مساهمة مالية لبوركينا فاسو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - واقادوقو

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو وليد الحمودي الاثنين الماضي إلى وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة البوركينية، ماري لورانس إلبودو مارشال، في مقر سفارة المملكة في العاصمة البوركينية واقادوقو المساهمة المالية المقدمة من السعودية إلى جمهورية بوركينا فاسو، وذلك لدعمها خلال ترؤسها الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال الحمودي «إن هذه المساهمة تأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف ضمن برامجها إلى تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع، وتمكينها من المشاركة في التنمية، مؤكدا حرص المملكة على دعم أي جهد دولي يهدف إلى عمل المرأة في مختلف المجالات».

يشار إلى أن بوركينا فاسو استضافت الدورة «السابعة للمؤتمر الوزاري حول تمكين المرأة في دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي» التي عقدت خلال الفترة من 30 نوفمبر - 1 ديسمبر 2018، تحت شعار (تمكين المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: تحديات وآفاق المستقبل).