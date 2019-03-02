السعودية | الرياض.. ضبط "طبيب مزيّف" أدخل طفلاً للعناية المركزة

شكرا لقرائتكم الرياض.. ضبط "طبيب مزيّف" أدخل طفلاً للعناية المركزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية ضبط شخص يدعي ممارسة الطب البديل، تسبب في دخول طفل للعناية المركزة بالرياض، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بعد تلقيها بلاغاً من مواطن.

في التفاصيل قالت "الصحة" إنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تم ضبط مدَّعٍ يقوم بممارسة الطب البديل في الرياض، عقب تلقي بلاغ من والد طفل نُقل للعناية المركزة بعد تلقيه علاجاً من قبل الشخص وإحالة المخالف للنيابة العامة.

إلى ذلك، طالب نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي من وزارة الصحة ملاحقة أصحاب الحسابات الوهمية، الذين يروجون لخدماتهم الوهمية مثل الأعشاب والحجامة والكي.

في حين أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، عن شيوع العلاج بالأعشاب الطبية بين مرضى السكري في السعودية، وقدرت نسبته بـ32.18% يليه العلاج بعسل النحل والحجامة، واستخدام المكملات الغذائية، وكذلك استخدام العلاجات التكميلية بدون استشارات طبية.