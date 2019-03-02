، "ناسا": كويكب يهدّد الأرض بقوة 15 مليون قنبلة نووية نهاية العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبلغ قوة ارتطامه بالأرض في حال حدوثه 260 ألف ميجا طن

حذّرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من كويكب قوته 15 مليون قنبلة نووية؛ قد يرتطم بالأرض نهاية عام 2019.

وحدّدت "ناسا" التي أطلقت على الكويكب اسم (2010 GD37 ) 31 احتمالاً للفترة بين عامَي 2019 و2101 لارتطام الكويكب الذي يطفو في الفضاء بالأرض.

وبحسب "ناسا"، فإن أقرب موعد محتمل لارتطام الكويكب بالأرض هو 28 من ديسمبر 2019، يليه احتمال في 21 ديسمبر من عام 2093.

ووفق "رويترز" بنت "ناسا" توقعاتها على متابعة مسار الكويكب الذي ظهر 19 مرة خلال عام 2010، ويبلغ حجمه بحدود 1.3 كيلو متر، ووزنه بحدود 2.4 تريليون كيلو جرام.

وتبلغ قوة ارتطام الكويكب بالأرض، في حال حدوثه، 260 ألف ميجا طن، حسب تقدير الوكالة، وهو ما يعادل 260 تريليون كيلو جرام من متفجرات الـ "TNT"، أو ما يعادل نحو 15 مليون قنبلة نووية بحجم تلك التي أُلقيت على هيروشيما.

وتبلغ نسبة احتمال ارتطام الكويكب بالأرض في نهاية هذا العام 0.000000070 في المئة، ورغم ضآلته يبقى احتمالاً قائماً، حسب علماء "ناسا".