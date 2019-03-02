، لأول مرة بالمملكة.. "حور مكة" تخطف السعوديات لعالم الشطرنج وتتوّجهن ،

محمد بن مسعود - الدمام - 50 لاعبة تنافَسْنَ على المراكز الثلاثة الأولى.. "حبيب" تربّعت و"فقير" وصيفة

أُقيمت، مساء أمس، أول بطولة شطرنج للسيدات، تحت إشراف الاتحاد السعودي للشطرنج؛ وذلك في إحدى مدارس البنات بمكة المكرمة، على شرف مديرة جمعية المعوقين سابقًا، تحت مسمى: بطولة حور مكة الأولى للشطرنج السريع للسيدات.

وقد أشرف على تحكيم الجولات الخمس المقامة: رئيسة بطولة حور مكة للشطرنج السريع للسيدات بمكة عبير عبدالوهاب فكيره، فيما انتهت الجولات بفوز اللاعبة "غنى حبيب" بالمركز الأول، واللاعبة "أشواق فقير" بالمركز الثاني، واللاعبة "أماني عطيفة" بالمركز الثالث.

وبلغ إجمالي عدد اللاعبات 50 سيدة، بعد أن أُتيح لهن التقديم عبر الرابط الإلكتروني منذ وقت سابق للبطولة التي تعد الأولى على مستوى مكة.