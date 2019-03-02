، لأول مرة بالمملكة.. "حور مكة" تخطف السعوديات لعالم الشطرنج وتتوّجهن ،

- 1/2
- 2/2
أُقيمت، مساء أمس، أول بطولة شطرنج للسيدات، تحت إشراف الاتحاد السعودي للشطرنج؛ وذلك في إحدى مدارس البنات بمكة المكرمة، على شرف مديرة جمعية المعوقين سابقًا، تحت مسمى: بطولة حور مكة الأولى للشطرنج السريع للسيدات.
وقد أشرف على تحكيم الجولات الخمس المقامة: رئيسة بطولة حور مكة للشطرنج السريع للسيدات بمكة عبير عبدالوهاب فكيره، فيما انتهت الجولات بفوز اللاعبة "غنى حبيب" بالمركز الأول، واللاعبة "أشواق فقير" بالمركز الثاني، واللاعبة "أماني عطيفة" بالمركز الثالث.
وبلغ إجمالي عدد اللاعبات 50 سيدة، بعد أن أُتيح لهن التقديم عبر الرابط الإلكتروني منذ وقت سابق للبطولة التي تعد الأولى على مستوى مكة.
لأول مرة بالمملكة.. "حور مكة" تخطف السعوديات لعالم الشطرنج وتتوّجهنعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-03-02
أُقيمت، مساء أمس، أول بطولة شطرنج للسيدات، تحت إشراف الاتحاد السعودي للشطرنج؛ وذلك في إحدى مدارس البنات بمكة المكرمة، على شرف مديرة جمعية المعوقين سابقًا، تحت مسمى: بطولة حور مكة الأولى للشطرنج السريع للسيدات.
وقد أشرف على تحكيم الجولات الخمس المقامة: رئيسة بطولة حور مكة للشطرنج السريع للسيدات بمكة عبير عبدالوهاب فكيره، فيما انتهت الجولات بفوز اللاعبة "غنى حبيب" بالمركز الأول، واللاعبة "أشواق فقير" بالمركز الثاني، واللاعبة "أماني عطيفة" بالمركز الثالث.
وبلغ إجمالي عدد اللاعبات 50 سيدة، بعد أن أُتيح لهن التقديم عبر الرابط الإلكتروني منذ وقت سابق للبطولة التي تعد الأولى على مستوى مكة.
02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440
11:11 AM
50 لاعبة تنافَسْنَ على المراكز الثلاثة الأولى.. "حبيب" تربّعت و"فقير" وصيفة
أُقيمت، مساء أمس، أول بطولة شطرنج للسيدات، تحت إشراف الاتحاد السعودي للشطرنج؛ وذلك في إحدى مدارس البنات بمكة المكرمة، على شرف مديرة جمعية المعوقين سابقًا، تحت مسمى: بطولة حور مكة الأولى للشطرنج السريع للسيدات.
وقد أشرف على تحكيم الجولات الخمس المقامة: رئيسة بطولة حور مكة للشطرنج السريع للسيدات بمكة عبير عبدالوهاب فكيره، فيما انتهت الجولات بفوز اللاعبة "غنى حبيب" بالمركز الأول، واللاعبة "أشواق فقير" بالمركز الثاني، واللاعبة "أماني عطيفة" بالمركز الثالث.
وبلغ إجمالي عدد اللاعبات 50 سيدة، بعد أن أُتيح لهن التقديم عبر الرابط الإلكتروني منذ وقت سابق للبطولة التي تعد الأولى على مستوى مكة.
، لأول مرة بالمملكة.. "حور مكة" تخطف السعوديات لعالم الشطرنج وتتوّجهن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة بالمملكة.. "حور مكة" تخطف السعوديات لعالم الشطرنج وتتوّجهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.