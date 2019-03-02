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أصدرت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة نجران، وذلك لحالة استمرارٍ في نشاط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويؤدي بدوره إلى شبه انعدامٍ للرؤية الأفقية.
بدأت الحالة السابعة صباحاً وتستمر للرابعة عصر اليوم، وتشمل: شرورة ونجران والخرخير والأجزاء المجاورة.
كما صدر تنبيه لمنطقة الرياض يشمل: وادي الدواسر، والسليل، والأجزاء المجاورة، لحالة نشاط للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الافقية.
بدأت الحالة أيضاً السابعة صباحاً وتنتهي الرابعة عصراً.
الرياض ونجران على خريطة تنبيهات الأرصاد .. حالة الـ 9 ساعاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-02
أصدرت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة نجران، وذلك لحالة استمرارٍ في نشاط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويؤدي بدوره إلى شبه انعدامٍ للرؤية الأفقية.
بدأت الحالة السابعة صباحاً وتستمر للرابعة عصر اليوم، وتشمل: شرورة ونجران والخرخير والأجزاء المجاورة.
كما صدر تنبيه لمنطقة الرياض يشمل: وادي الدواسر، والسليل، والأجزاء المجاورة، لحالة نشاط للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الافقية.
بدأت الحالة أيضاً السابعة صباحاً وتنتهي الرابعة عصراً.
02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440
10:47 AM
أحدهما تنبيه متقدم .. والحالة تشمل محافظات عدة في المنطقتين
أصدرت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة نجران، وذلك لحالة استمرارٍ في نشاط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويؤدي بدوره إلى شبه انعدامٍ للرؤية الأفقية.
بدأت الحالة السابعة صباحاً وتستمر للرابعة عصر اليوم، وتشمل: شرورة ونجران والخرخير والأجزاء المجاورة.
كما صدر تنبيه لمنطقة الرياض يشمل: وادي الدواسر، والسليل، والأجزاء المجاورة، لحالة نشاط للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الافقية.
بدأت الحالة أيضاً السابعة صباحاً وتنتهي الرابعة عصراً.
، الرياض ونجران على خريطة تنبيهات الأرصاد .. حالة الـ 9 ساعات ،
المصدر : الخليج 365
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