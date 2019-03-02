، "سليمان الحبيب" تنشئ دورية علمية محكمة لخدمة البحث العلمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأولى من نوعها للقطاعات الصحية الخاصة بالمملكة والشرق الأوسط

قامت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بإنشاء دورية علمية محكمة هي الأولى من نوعها التي يتولى إصدارها أحد القطاعات الصحية الخاصة بالمملكة والشرق الأوسط.

وتهدف المجموعة من وراء إصدار هذه الدورية التي تحمل اسم د.سليمان الحبيب HMJ إلى المساهمة في المنظومة العلمية وخدمة البحث العلمي وإتاحة مزيد من الفرص أمام الباحثين والأطباء والمهتمين في هذا المجال، لنشر أبحاثهم المبتكرة ومقالاتهم المحكمة في المجالات والدراسات العلمية.

ويسعى القائمون على هذه الدورية إلى طرح الموضوعات وإخراجها بصورة مختلفة، والارتقاء النوعي بمستوى الأبحاث المنشورة بها، ولكي تحقق انتشاراً واسعاً بين الأوساط العلمية، ليس على مستوى الوطن العربي فحسب؛ بل على مستوى العالم.

ويجري العمل حاليّاً داخل مكتب التحرير بمركز الأبحاث على وضع اللمسات النهائية لإصدار العدد الأول من الدورية، التي سيتم نشرها بشكل ربع سنوي؛ حيث سيتضمن العدد الأول مجموعة متنوعة من الأبحاث والمقالات المواكبة للمستجدّات في المجالات العلمية والتقنية والصحية كافة، بعد أن تتم مراجعتها من قبل هيئة التحرير التي تضم نخبة من العلماء والأكاديمين المحليين والعالميين ومن أصحاب المراكز والمواقع الأكاديمية والقيادية في العديد من المنشآت الصحية، ومن ثم إجازتها من مجلس المحكّمين المستقلين والمكوّن من ممثلين عالميين من جنسيات وجهات مختلفة. وبعد ذلك ستتم إتاحتها للمهتمين والقرّاء عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالدورية، بالإضافة إلى طباعتها وتوزيعها في مستشفيات المجموعة داخل وخارج المملكة.

ويأتي إصدار هذه الدورية في ظل سعي مجموعة د.سليمان الحبيب للاضطلاع بدورها ومسؤولياتها لدعم منظومة البحث العلمي والتطور التقني، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي؛ للوصول إلى آفاق جديدة، والمساهمة في الحفاظ على صحة الإنسان باعتباره أغلى ثروة يمتلكها الوطن، وفي ضوء ما تشهده المملكة من تحولات كبرى على كافة الأصعدة في ظل قيادتنا الحكيمة ورؤية المملكة 2030، التي تحمل فرصاً غير مسبوقة لتطوير القطاع البحثي وبناء مجتمع حيوي ووطن طموح بقدرات وطنية.

ويمكن للمهتمين والراغبين بالمشاركة في هذا العدد والأعداد القادمة؛ المبادرة بإرسال أبحاثهم ومقالاتهم العلمية للتقييم والتحكيم من خلال الدخول على هذا الرابط: https://www.editorialmanager.com/dsahmj/default.aspx ، أو التواصل مع مكتب التحرير بمركز الأبحاث التابع للمجموعة عبر البريد الإلكتروني: [email protected] .

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تصنّف ضمن كبريات منشآت الرعاية الصحية بالشرق الأوسط، ومن المؤسسات الوطنية التي جسدت واحدة من أهم قصص النجاح في هذا الوطن المعطاء، وتعمل جديّاً على الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة المجالات التنموية والتطويرية والتدريبية والعلمية.