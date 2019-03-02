محمد بن مسعود - الدمام - احتفل خلف بن عبدالله الغامدي، مساء أمس، بإحدى قاعات الأفراح في جدة؛ بزواج نجله محمد على ابنة اللواء الدكتور جرمان بن أحمد الشهري، وسط حضور لفيف من أهل العروسين والمدعوين. "الغامدي" يحتفل بزواج نجله محمد في جدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-02 احتفل خلف بن عبدالله الغامدي، مساء أمس، بإحدى قاعات الأفراح في جدة؛ بزواج نجله محمد على ابنة اللواء الدكتور جرمان بن أحمد الشهري، وسط حضور لفيف من أهل العروسين والمدعوين. 02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440 10:31 AM احتفل خلف بن عبدالله الغامدي، مساء أمس، بإحدى قاعات الأفراح في جدة؛ بزواج نجله محمد على ابنة اللواء الدكتور جرمان بن أحمد الشهري، وسط حضور لفيف من أهل العروسين والمدعوين. ، "الغامدي" يحتفل بزواج نجله محمد في جدة ،

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