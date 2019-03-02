، في السعودية قريباً .. السحب من الصرّاف باستخدام بصمة الوجه بدلاً من الرقم السرّي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ستحل مشكلة تزوير البطاقات وعمليات الاحتيال

ينتظر أن تبدأ قريباً البنوك السعودية باستخدام تقنية حديثة في الصرّافات الآلية لتسهيل عمليات السحب، وذلك باستخدام تقنية بصمة الوجه بدلاً من الرقم السرّي.

ووفقاً لبيان شركة شو كارد، أنها عملت على تطوير تقنيات للصرّافات الآلية في السعودية؛ حيث إن تقنية سحب الأموال عن طريق التعرُّف على الوجه انطلقت في مدن عدة في اليابان وتايوان وإسبانيا.

وتخضع التقنية الجديدة حالیاً للاختبارات ويرجّح أن تطرح للاستخدام قريباً، كما أنها ستحل مشكلة تزوير البطاقات وعمليات الاحتيال، ويُتوقع أن تسهّل كذلك على العملاء في حال عدم وجود بطاقة الصرّاف.