، "الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على شمال المملكة وغربها ،

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، مع تدنٍ في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على منطقتَي المدينة المنوّرة ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة (الليث والقنفذة).. وسماء غائمة جزئياً على شمال غرب وغرب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على شمال المملكة وغربهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-02
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، مع تدنٍ في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على منطقتَي المدينة المنوّرة ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة (الليث والقنفذة).. وسماء غائمة جزئياً على شمال غرب وغرب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440
10:14 AM
رياح مثيرة للأتربة وتدنٍ في الرؤية الأفقية على الرياض والشرقية والمدينة ونجران
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، مع تدنٍ في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على منطقتَي المدينة المنوّرة ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة (الليث والقنفذة).. وسماء غائمة جزئياً على شمال غرب وغرب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
، "الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على شمال المملكة وغربها ،
المصدر : الخليج 365
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