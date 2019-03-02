قريباً.. السحب من الصراف باستخدام قارئ الوجه بدلاً عن الرقم السري

دخلت شركة الحمراني العالمية، أكبر مزود لآلات الصرّاف الآلي في المملكة في شراكة مع شركة شوكارد لتطوير خاصية لاستخدام الصرافات الآلية بالوجه بدلاً من الرقم السري لسحب الأموال.

وتخضع الخاصية الجديدة حالياً للاختبار ويرجح أن تطرح للاستخدام قريباً، حيث أوضح أرمين إبراهيمي الرئيس التنفيذي لشركة شوكارد أنها ستحل مشكلة تزوير بطاقات الصراف والاحتيال التي تعاني منها البنوك والعملاء.

وتشمل الخاصية، قياسات بيومترية للوجه للتعرف على صاحب الحساب كواحدة من 5 خطوات تتضمن معرِّفات للمرور وتنفيذ عملية السحب النقدي، حيث بدأت البنوك في اعتمادها، باستخدام نفس الكاميرات الموجودة في الصرافات.

يُذكر أن أجهزة الصراف الآلي البيومترية للتعرف على الوجه طرحت بالفعل لاستخدام العملاء في كل من تايوان وإسبانيا الشهر الحالي، كما ستبدأ قريباً في اليابان، لتمكين المستخدمين من فتح حسابات مصرفية مباشرة من خلال الماكينات.