تفاعل حساب خدمة العملاء التابع لحساب المواطن، مع سؤال عن موعد زيادة الدعم.
وجاء في السؤال: ” متي تكون هناك زيادة للدعم؛ لأن فاتورة الكهرباء أكثر شيء٥٠٠ ريال، وأقل ٣٥٠ مع التوفير وأنا فرد واحد، وحق البنزين سلف.. الدخل المحدود حالتهم حالة ” .
ورد الحساب قائلاً: “يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المقدم الذي يمثل فرق التكلفة بين السعر السابق والحالي، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها ”.
وأضاف: ” كما يشمل الدعم تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية”.
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يرد على سؤال عن موعد زيادة الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.