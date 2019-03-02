وداعية يا آخر ديربي يجمعنا.. لافتة تستفز جماهير الاتحاد في ديربي جدة

شهدت مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، المقامة اليوم الجمعة في جدة لافتات عديدة حملها جمهور الفريقين، منها لوحات دعم ومساندة للاتحاد، وأخرى من بعض جمهور الأهلي استفزت الاتحاد ومحبيه.

وجاءت أبرز اللافتات التي تدعم الاتحاد بعبارة “مهما تطول الغيبة ماتروح الهيبة يا عميد”، ولوحة اخرى “يارب العباد وفق الاتحاد”، وبجوارها بدت كلمات باللغة الصينية.

أما بعض جمهور الأهلي فاستفز جمهور الاتحاد بلوحة كتب فيها “وداعية يا آخر ديربي يجمعنا”، في إشارة إلى احتمال هبوط الاتحاد وابتعاده عن دوري المحترفين، بعد أن ظل ضمن الأندية المهددة بالهبوط منذ الدور الأول.

يذكر أن الاتحاد أعاد المدير الفني سييرا، لقيادة الفريق بعد اقالة المدرب سلافين بيليتش، في محاولة لايقاف نزيف النقاط، وإحياء آمال البقاء في دوري المحترفين، حيث يحتل المركز 15 برصيد 15 نقطة.