«الشؤون البلدية» لأمين جدة: أمناء المناطق مسؤولون عن كافة الأعمال ومحاسبة المقصرين

أكّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قبل قليل، أن أمناء المناطق مسؤولون بشكل مباشر عن كافة الأعمال البلدية ومحاسبة المقاولين المقصرّين، ردًا على أمين محافظة جدة، صالح التركي، الذي تحدث في مقطع فيديو عن تهاون بعض المقاولين في أداء مهامهم.

وقالت الوزارة في بيان: إنه إشارة إلى المقطع المرئي المتداول لأمين محافظة جدة أثناء حديثه عن تهاون بعض المقاولين في أداء مهامهم، تنوّه وزارة الشؤون البلدية والقروية، بأنَّ أمناء المناطق والمحافظات مسؤولون بشكل مباشر عن كافة الأعمال والمشاريع البلدية التي يتم تنفيذها ضمن نطاق إشرافهم، بما يشمل المسؤولية عن مراقبة جودة وسلامة تنفيذ هذه الأعمال والمشاريع.

وأكدت أنَّ أمناء المناطق والمحافظات، يتمتعون بصلاحيات واسعة في تعزيز الرقابة على الأعمال والمشاريع البلدية، بما في ذلك فرض الغرامات على المخالفين، والتوصية من خلال لجان فحص العروض، بسحب المشاريع من المقاولين غير الملزمين، وتنفيذ الأعمال على حسابهم.

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وأوضحت أنَّ تفويض الوزارة لهذه الصلاحيات يأتي ضمن ممكنات تطوير الأداء التي اعتمدت مؤخرًا، والتي اشتملت على إعطاء الأمناء كافة الصلاحيات الإدارية والمالية التي تُمكِّنهم من أداء مهامهم بشكل كامل، وأن تمارس الوزارة دورها كمشرع وممكن ومراقب لأداء الأمانات. وفقًا للبيان.

وأشارت إلى أنَّ المقاولين الذين يتهاونون في تنفيذ الأعمال والمشاريع التي أُسْنِدت إليهم، سيكونون تحت طائلة المحاسبة وتطبيق الجزاءات المقررة في الأنظمة والتعليمات المرعية.

ويشكّل تطوير أداء الأمانات، أولوية لدى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي؛ حيث يجتمع بأمناء المناطق والمحافظات بشكل دوري، كما وضعت الوزارة مؤشرات لقياس أداء كل أمانة توضح مدى جودة أعمالها وحسن أدائها ومدى رضا المستفيدين من خدماتها. وفقًا للبيان.