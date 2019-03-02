«أبناؤنا أمانة».. جامعة المجمّعة تقدّم خدمتها المتميزة لقطاع مدارس التعليم

أطلق مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد المقرن، مبادرة تحمل مسمى (أبناؤنا أمانة).

وتُعنى هذه المبادرة بالتثقيف النوعي وتشديد الحملة لرفع مستوى الأمان داخل وخارج حافلات النقل المدرسي.

ووجّهت هذه الحملة لقطاع مدارس التعليم العامّ في نطاق خدمات الجامعة، وتهدف لإعداد ضوابط وموادّ تأهيلية وتدريبية للمستفيدين من النقل وقائديها، حيث عقدت الجامعة دورات تأهيلية للطلاب في المرحلة الابتدائية، لرفع سقف مستوى الأمان لدى الطفل.

كما قررت الجامعة إعداد ورش عمل ودورات نوعية لسائقي حافلات المرحلة الابتدائية، وشمل البرنامج تغطية الأمان داخل الحافلة وخارجها، لكون السائق ركن أساسي في سلامة الطلاب.

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وعملت الجامعة على إعداد ورفع مستوى الإلمام الفني لدى المراقبين الميدانيين؛ حيث عملت في هذا الصدد على إعداد حزمة تأهيلية للمراقبين الميدانيين في إدارات التعليم والمدارس.

وأجرت الجامعة ورش عمل عالية الدقة بهدف تلافي ملاحظات النقل الشائعة لدى المرحلة الابتدائية، كنوم الطلاب أو نسيانهم داخل مقصورة الحافلات، حيث اقترحت الجامعة في نهاية المبادرة نظامًا يحمل مسمى "مساند"، ويعمل على وضع عدد من الأنظمة الذكية داخل الحافلات لرفع جودة وسلامة المستخدمين للحافلات من الطلاب والسائقين، وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية.

وفي نهاية المبادرة، قدّم وكيل جامعة المجمعة الدكتور مسلم الدوسري، تمنياته بأن تكون هذه المبادرة محكمة لرفع سقف الأمان في مقصورات النقل ومرتاديها، وأن تعمّ السلامة جميع أطفالنا، وأن تكون خدمات النقل خدمة ذكية متوازية مع طموحات أولياء الأمور، مقدّمًا شكره لمدير الجامعة الدكتور خالد المقرن لدعمه برامج الحملة.

وتعدّ جامعة المجمعة مرجعًا مميزًا في إدارة أسطول النقل الجامعي، من خلال الإدارة الذكية بمنظومتها؛ الإدارة العامة للخدمات، عبر برامج عالية الجودة، وسعي الجامعة وإدارتها لنشر مثل هذه الأنظمة والخدمات لقطاعات متعددة، بهدف الخدمة المميزة لجميع أبناء وبنات الوطن.