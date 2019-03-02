

نورنبرج 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة نورنبرج غربي ألمانيا.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة الألمانية أن الحريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في مبنى سكني يوجد فيه تسعة أشخاص، وهرعت فرق الإنقاذ بأعداد كبيرة إلى مكان الحريق، وتم إنقاذ أربعة منهم.

// انتهى //

10:24ت م

0025





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حريق يودي بحياة خمسة أشخاص في مدينة نورنبرج الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.