مسابقة عالمية للتصوير الضوئي للإبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الصياهد أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مسابقة عالمية بعنوان «أجمل صورة للإبل»، وذلك خلال نسخته الثالثة بالصياهد الجنوبية بالرياض. وأتاحت الفرصة لهواة التصوير لكسب جوائز المسابقة الأكبر عالميا في التصوير الضوئي للإبل، بحضور نخبة من المصورين المحترفين، إضافة إلى مسابقة لأجمل لقطة للإبل من السماء بعنوان «الإبل من السماء»، وستكون المشاركة متاحة للجميع بكل وسائل التصوير المصرح بها، ويحق لكل متسابق مشاركة واحدة. جوائز المسابقة 450 ألف ريال إجمالي قيمة الجوائز النقدية الأول Advertisements 120 ألفا الثاني 80 ألفا الثالث 50ألفا 10 آلاف ريال جائزة تشجيعية لـ 20 مشاركة



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