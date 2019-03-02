خطة وقائية في وادي الدواسر لمواجهة كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - وادي الدواسر

نفذ مكتب البيئة والمياه والزراعة في محافظة وادي الدواسر أمس خطة تقص شاملة في سوق الإبل بالمحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وأوضح مدير عام مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس محمد بن ذيب أن تطبيق خطة الاستقصاء الوبائي التي أجراها قسم الثروة الحيوانية اشتملت أيضا على توعية ملاك الإبل والرعاة، وفحص 35 رأسا من الإبل.

يذكر أن الوزارة - وكإجراء احترازي - أغلقت سوق الإبل في وادي الدواسر والقريات منذ أيام، وذلك بعد ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا، مؤكدة أنها ستطبق هذا الإجراء في الأسواق التي تظهر بها إصابات مماثلة.