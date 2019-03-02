بدء القبول لغير السعوديين في منح جامعة نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران

تبدأ جامعة نجران غدا استقبال طلبات القبول في برنامج المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين الراغبين في الدراسة في الجامعة، والتي تستمر حتى 29 من شعبان المقبل، وذلك عن طريق البوابة الالكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول في المنح الداخلية للطلاب والطالبات الحصول على نسبة 90 % في الثانوية العامة و80% في القدرات العامة، وللراغبين في التخصصات بعد السنة التحضيرية يتطلب منه 80% فأكثر في التحصيلي للدخول في المفاضلة، إضافة إلى أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية من داخل المملكة.