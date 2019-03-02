300 طالب يعلنون جاهزيتهم لسوق العمل من الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الطائف
أبدى 300 طالب في المدارس الثانوية بالطائف جاهزيتهم لاقتحام سوق العمل، عبر برنامج التدريب والتوظيف الذي نفذته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية أمس.
وجرى خلال البرنامج تقديم عرض مرئي وشرح مفصل لبرنامج التدرج المهني، لتوفير التدريب لخريجي الثانوية وإعدادهم، للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.
ويستهدف البرنامج طلاب المرحلة الثانوية من مدارس تعليم الطائف، حيث تشرف شركة أرامكو السعودية على البرنامج من خلال تدريب الطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية، لتأهيلهم وتوظيفهم وتمكينهم من تحديد مساراتهم الوظيفية المستقبلية.
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