شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار و تدني في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية, كذلك على منطقتي المدينة المنورة ونجران و الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة (الليث والقنفذة).

كما توقعت سماء غائمة جزئيًا على شمال غرب وغرب المملكة.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.