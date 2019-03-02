شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مزاد النخبة يسجل أعلى سوم لـ “فحل أشعل” بأكثر من 5 ملايين ريال والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:13 صباحًا, 2 مارس 2019 م
المناطق - الرياض
اختتم مساء أمس أول مزاد من نوعه في تاريخ مزادات الإبل، الذي أقيم على هامش النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، على أعلى سوم “لفحل أشعل”، حيث وصل إلى (5) ملايين و200 ألف ريال، والعائد ملكيته إلى الأمير سلطان بن محمد.
وشهد المزاد حضورًا غفيرًا من أشهر ملاك الإبل على مستوى السعودية والخليج، وتميز بالجدية في السوم من خلال عرض الإبل، وسط حماس الجماهير الحاضرة الذين نال المزاد استحسانهم .
وشهد المزاد إقبالاً جماهيرياً كبيراً اضطر معه المنظمون لإغلاق البوابات بعد امتلاء المدرجات الخاصة بالجماهير.
ووصلت أعلى صفقة شهدها المزاد إلى 650 ألف ريال قيمة “بكرة مجهم”، وبينما وصلت أقل صفقة إلى 60 ألف ريال “لبكرة مجهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | مزاد النخبة يسجل أعلى سوم لـ “فحل أشعل” بأكثر من 5 ملايين ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.