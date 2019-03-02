الان تتابع شاهد: تفاصيل 360 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف عن توفر 360 وظيفة شاغرة للجنسين، للعمل في عدد من شركات القطاع الخاص. وقالت أن الشركات التي طرحت الوظائف هي: شركة الصقور للمعدات الصناعية. مؤسسة واو الانارة والكهرباء للتجارة. شركة آرتنا المحدودة. الشركة العربية للبلاط المحدودة (ارتك). شركة قصر الاواني. شركة المأكولات السريعة (البيك). شركة درعة للعطور. شركة مجموعة زيد الحسين. شركة الشايع الدولية. شركة هرفي للخدمات الغذائية. شركة لش للتجارة. وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php

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