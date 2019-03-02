مصادر «عاجل» تكشف عن تفاصيل نظام جديد تُقره العمل قريبًا لحماية الموظفين

كشفت مصادر «عاجل» عن أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية، تعمل على إقرار نظام جديد لحماية الموظفين السعوديين وغير السعوديين، من خلال توثيق عقودهم بكل المنشآت، سواء الكبيرة أو الصغيرة جدًا، التي بها موظف واحد فقط .

وأكدت مصادر «عاجل»، أن القرار الخاص بإقرار النظام الجديد في مراحله الأخيرة، متوقعة أن تبدأ عمليات التوثيق للمنشآت الكبيرة، التي بها أكثر من 3000 موظف وعامل، اعتبارًا من بداية شهر شعبان المقبل، فيما سيتم إلزام المنشآت الكبيرة، التي بها بين (500 و2999) موظفًا وعاملًا، بداية من شهر رمضان المقبل .

وفيما يخص المنشآت المتوسطة، التي عدد موظفيها يتراوح بين (50 و499)، فإن قرار إلزامها بالنظام الجديد، سيكون بداية من شهر ذي القعدة .

وأشارت المعلومات- التي حصلت عليها «عاجل»- إلى أن المنشآت الصغيرة التي بها موظف واحد وحتى ٥٠ موظفًا، سيكون إلزامها بداية من شهر ذي الحجة لهذا العام ١٤٤٠ ه‍.

وحسب توجيهات وزارة العمل، التي كشفت عنها مصادر «عاجل»، فإن إنهاء توثيق العقود سيكون قبل انتهاء العام الميلادي ٢٠١٩، على أن تكون كل العقود متاحة للموظفين للاطلاع عليها، وفقًا لأنظمة الوزارة، للحفاظ على أطراف العمل وحفظ الحقوق، من خلال بوابة التأمينات الاجتماعية.

واختتمت المصادر تصريحاتها بقولها، إن عمليات التوثيق ستتم وفقًا لنظام التدرج ونسب العقود .