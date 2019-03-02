سياسي / ترحيب دولي باتفاق رئيس المجلس الرئاسي الليبي و القائد العام للجيش



واشنطن 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا و إيطاليا وبريطانيا بإعلان الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج و القائد العام للجيش خليفة حفتر، يدعو لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة.

و جددت الدول الأربع في بيان نشرته الخارجية الأمريكية أمس الجمعة التأكيد على دعمها القوي للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة و بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتخفيف حدة التوتر في البلاد و مساعدة الشعب الليبي على العمل نحو إجراء انتخابات آمنة و تتمتع بالمصداقية.

وأشادت هذه الدول بالدور القيادي الذي قامت به الأمم المتحدة عبر جمع رئيس الوزراء والقائد العسكري في 27 فبراير الماضي.

كما رحبت الدول الأربع بإعلان حكومة الوفاق الوطني عن توافق الأطراف على استئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة ودعت كل الفرقاء إلى تطبيق هذا الاتفاق فورًا.

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