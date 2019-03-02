سياسي / وزير الخارجية الأمريكي و نظيره الياباني يناقشان قمة الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية في هانوي



واشنطن 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أمس اتصالاً هاتفيًا مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو لمناقشة محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون

خلال لقائهما في قمة الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية كوريا الشمالية في هانوي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن وزيري الخارجية الأمريكي و الياباني أكدا على التزامهما بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

و بحسب البيان، قال وزير الخارجية الياباني كونو إنهما يتطلعان إلى اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية (2+2) في وقت لاحق من هذا العام لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين.

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