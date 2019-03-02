

نيويورك 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو أمس، مقدمًا تعازيه لأسر و أصدقاء الضحايا، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد غوتيريس دعم وتضامن الأمم المتحدة مع شعب الصومال و حكومته الفيدرالية في هذا المسعى، كما أشاد باستجابة خدمات الطوارئ الصومالية للتفجيرات، معربًا عن ثقته في أن مثل هذا العنف لن يثني الصوماليين عن السعي على مسار تحقيق مستقبل سلمي و مزدهر.

// انتهى //

06:17ت م

0010





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات الإرهابية في مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.