السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعو المانحين إلى مواصلة دعم الخدمات المنقذة للحياة في سوريا



نيويورك 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

أطلقت الأمم المتحدة استعراض الاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2019 م في ظل استمرار احتياج 11.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة بما في ذلك الغذاء و الرعاية الصحية والمأوى.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد الفتيات والفتيان السوريين غير الملتحقين بالمدارس يزيد عن المليونين. وقال إن الناس استنفدوا مواردهم، فيما يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.

وبين المكتب أن النزوح ما زال سمة مميزة للأزمة السورية، إذ يقدر عدد المشردين داخليًا بـ 6.2 مليون شخص، وعدد اللاجئين بأكثر من 5.6 ملايين.

وقد تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من الوصول إلى حوالي 5.5 ملايين شخص شهريًا، خلال العام الماضي، بالمساعدات الإنسانية.

وتناشد الجهات العاملة في المجال الإنساني، المانحين مواصلة دعمهم للخدمات المنقذة للحياة والحماية وسبل كسب الرزق لأكثر من 11 مليون شخص.

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