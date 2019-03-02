السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

المملكة تشارك في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

تدشين مشروع مستشفى عيون الجواء بـ 183 مليون ريال

برعاية خادم الحرمين.. انطلاق أعمال القمة الوزارية الرابعة لسلامة المرضى بجدة اليوم

نائب أمير حائل يطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

إحالة متهمي الإخلال بالأمن للمحكمة المختصة

إشادة بجهود المملكة في تعزيز التضامن الإسلامي

المملكة بالأمم المتحدة: أنظمتنا تراعي معايير حقوق الإنسان

"الفلك 3" يجسد وحدة المصير بين المملكة والسودان

اللغة الصينية في مناهج المملكة.. بُعد اقتصادي يستشرف المُستقبل

سفارة خادم الحرمين تقدم التمور لديوان الزكاة في السودان

ميليشيا «العيب الأسود» تختطف الفتيات لكسر شوكة المقاومين

سلامة المملكة وأمن الخليج أهم أهداف بريطانيا

الخميني وأكذوبة «الشيطان الأكبر»

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.