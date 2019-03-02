بطاقة الأحوال للطلاب 1440.. خطوات وشروط إصدار بطاقة الأحوال للطلاب عبر نظام ابشر

بطاقة الأحوال للطلاب، سمحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية للطلاب البالغين من العمر 15 عاما، بإصدار بطاقة هوية وطنية، وتدور التساؤلات هنا وهناك حول كيفية إصدار بطاقة هويه للطلاب، وشروط إصدارها، والوقت اللازم لإصدار بطاقة الطالب، والأوراق المطلوبة، لنتعرف عن كل هذا عبر هذا المقال.

إجراءات إصدار بطاقة الأحوال للطلاب

هناك إجراءات وشروط لعملية إصدار بطاقة هوية وطنية جديده للطلاب وهي:-

أربعه صور حديثه وملونه من 4 × 6 سم

تحديد المدرسة إذا كان طالبا، أو نسخة لآخر شهادة دراسية

شهادة الميلاد الأصلية مع صورة منها، إذا كان لديه شهادة ميلاد.

سجل عائله الأب مع صوره له.

حضور مقدم الطلب مع والده أو عمه أو أخ أو وصي.

وإذا توفي الأب، ترفق نسخة من قائمه الميراث، ويلزم وجود الوصي القانوني أو الأخ الأكبر أو العم.

أملا استمارة إصدار بطاقة الهوية لنموذج 56.

شروط إصدار بطاقة الأحوال للطلاب

والجدير ذكره أن هذه الشروط مدرجة في صفحة حجز بطاقة الهوية للنساء، وهي مماثلة للشروط والإجراءات المذكورة أعلاه، ولكن تم نسخها للاستفادة منها، وتصدر بطاقة الهوية الوطنية للمواطن إذا بلغ سن الخامسة عشرة وتشترط ما يلي:

تعريف المدرسة إذا كان طالبا، أو صورة للمؤهل الأخير. أصل شهادة الميلاد مع نسخه منه (بيانات الشهادة لمقدم الطلب ووالديه يجب أن تكون مطابقه لتلك المسجلة في سجل الأسرة). حضور مقدم الطلب مع والده أو عمه أو الأخ أو الوصي القانوني للتعرف عليه وإرفاق نسخة من بطاقة الهوية على أن يكون عمر المعرف فوق 18 سنه. وإذا لم تكن الأم مضافة لطلاق ، ترفق صورة من سجل الأسرة المضافة إليها أو نسخه من بطاقتها. أملا النموذج رقم (56) عدد (4) صوره شخصية بالزي السعودي، والحديثة والملونة مطابقة مقاس 4 * 6.

رابط حجز موعد بطاقة الأحوال للطلاب

لحجز بطاقة هوية طلابية، يرجي اتباع الخطوات التالية:-