شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط جنسية حمزة أسامة بن لادن.. ومليون دولار مكافأة أمريكية لاعتقاله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)، وكالات (واشنطن)

فيما أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية صدور أمر ملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، رصدت واشنطن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن لادن.

ووفقا لما اطلعت عليه "الخليج 365" في صحيفة أم القرى، أوضحت الوكالة أن الأمر الملكي صدر بتاريخ 21 / 3 / 1440هـ، بالموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن، من السجلات الرسمية.

ووصفت الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن، أمس الأول (الخميس)، بأنه أحد القادة البارزين للتنظيم، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على أي معلومات تخصه أو تخص موقعه الحالي، ورصدت مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.

وشكّل مكان وجود حمزة، محطّ تخمينات لسنوات، وسط تضارب المعلومات حول مكان وجوده في باكستان وأفغانستان وسورية، أو أنه قيد الإقامة الجبرية في إيران.