شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نشهد نتائج «الإصلاحات».. وسنواصل تنويع اقتصادنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة تشهد نتائج برنامج الإصلاح الشامل، وأنها ستواصل تنويع اقتصادها وفتح حدودها للاستثمار.

وشدد الجدعان في حوار مع CNBC، أمس (الجمعة)، على أن ضمان الاستمرار في تنفيذ برامج الرؤية هو «ما يهم الحكومة السعودية»، لافتاً إلى أن «رغم كل ما تسمعونه هنا وهناك، نحن نشهد نتائج ملحوظة الآن، ولدينا خامس أكبر احتياطي أجنبي في العالم».

وقال الجدعان: «لدينا احتياطيات كبيرة، لدينا ثروة كبيرة، لدينا اقتصاد كبير ينمو، نحن في أكبر اقتصاد في المنطقة، ونحن نشهد نتائج الإصلاح التي نفذناها».

ولفت الجدعان إلى أن النمو قد تحول إلى إيجابي بحلول نهاية العام الماضي، ونرى مزيداً من النمو في 2019.

وأضاف وزير المالية: «نقوم بتنويع اقتصادنا بشكل كبير، ونفتح حدودنا أمام المزيد من الاستثمارات من العالم، ونقوم بفتح الكثير من الصناعات المحلية، والسياحة، والصناعات الترفيهية»، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من الوقت عند إجراء أي إصلاحات، «لكننا نرى أن النتائج تحدث بالفعل بينما نتحدث».