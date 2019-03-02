شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار أكثر من 4.3 مليون تأشيرة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 4.338.959 تأشيرة حتى أمس الأول (الخميس)، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 3.892.554 معتمراً، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين بالداخل 443.560 معتمراً، منهم 304.897 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 138.663 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 3.448.994 معتمراً بعد أن أدّوا العمرة والزيارة, وبين المؤشر أن وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 3.464.929 معتمراً، وعن طريق المنافذ البرية 392.632 معتمراً، وسجل وصول 34.993 معتمراً عبر المنافذ البحرية.
ولفت إلى أن أكثر الجنسيات قدوما بالترتيب: باكستان 949.895، إندونيسيا 633.253، الهند 408.495، اليمن 206.980، مصر 204.327، ماليزيا 200.873، تركيا 183.164، الجزائر 138.092، الأردن 106.751، وبنغلاديش 99.629 معتمراً.
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