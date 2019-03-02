شكرا لقرائتكم خبر عن عسير تستعيد 2.6 مليون م2 من الأراضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

استعادت أمانة عسير ما مساحته 2.668.920 م2 من الأراضي الحكومية، في 14 موقعا في منطقة عسير، التي تأتي ضمن حملة التعدي على الأراضي الحكومية ضمن أسبوعها السادس عشر.

يذكر أن هذه الحملة ضمن جهود أمانة عسير وبلدياتها للقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها.