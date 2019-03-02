شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي جدة» يعد بحلول لمشكلات 6 أحياء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح شبرق (جدة)

ناقش عدد من المواطنين في أحياء «الروابي، الجامعة، مخطط بن لادن، الثغر، السليمانية، والفيحاء»، أمس الأول (الخميس) في مسرح مكتب تعليم النسيم، مع مسؤولين من المجلس البلدي بجدة، مشكلات ومتطلبات الأحياء وحاجاتها، بحضور مسؤولين من بلدية الجامعة ومديري إدارة الخدمات والصيانة والمشاريع والطرق في أمانة جدة، ومدير إدارة الدفاع المدني، وشركة المياه الوطنية، ومراكز الأحياء، فيما وعد المسؤولون بحلول سريعة.

وأدار الحوار عضو المجلس البلدي عايض بن درهم، الذي أكد أن المجلس البلدي يسعى دوماً لتلمس حاجات المواطنين عن طريق الاستماع لهم، والاجتماع بهم من فترة لأخرى، كاشفاً أن كافة طلباتهم ستدرس، وتكون محل اهتمام المجلس بعد إعادة صياغتها والرفع بها لأمانة جدة لتنفيذها كونها خرجت من معاناة المواطنين أنفسهم سعيا للتطوير.