شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل اللقاء العلمي بـ«أم القرى» إلى ملتقى للجامعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أنهت جامعة أم القرى الجولات النهائية لمسابقات طالباتها في اللقاء العلمي العاشر الذي تنظمه بتوجه جديد يقضي بنقل تجربة اللقاء بحلته الحالية إلى ملتقى سعودي يجمع تحت مظلته جميع الجامعات أنهت جامعة أم القرى الجولات النهائية لمسابقات طالباتها في اللقاء العلمي العاشر الذي تنظمه بتوجه جديد يقضي بنقل تجربة اللقاء بحلته الحالية إلى ملتقى سعودي يجمع تحت مظلته جميع الجامعات السعودية في المراحل القادمة. وشهدت الجامعة التصفيات النهائية والختامية لمسابقات للقاء العلمي العاشر بحضور عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتور هالة العامودي وعضوات هيئة التدريس والطالبات من مختلف الكليات. وأوضحت نائبة المشرف على اللقاء العلمي الدكتورة لؤلؤة الحارثي، أن الجامعة تقوم كل عام على تطوير مسارات اللقاء العلمي ليتواءم مع مواهب الطلاب واهتماماتهم، مبينة أن اللقاء الذي استمر لمدة أسبوعين؛ الأول للمناظرات بين الطلاب والطالبات على مستوى الكليات ثم التصفيات، فيما خصص الثاني للجلسات العلمية والمناقشات، والمسابقات الإثرائية والإبداعية في الإلقاء الفردي ومهارات الترجمة الفورية، ولغة الإشارة، وشرح المصطلحات لمن هم خارج التخصص.



كانت هذه تفاصيل خبر تحويل اللقاء العلمي بـ«أم القرى» إلى ملتقى للجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.