شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف في جولة خليجية الأحد القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور دول الخليج في جولة عمل يلتقي خلالها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن لافروف سيقوم في الفترة ما بين 3 و7 مارس الجاري بزيارة عمل إلى دول الخليج، ستشمل السعودية والإمارات والكويت وقطر. وأوضحت أنه من المقرر عقد لقاء في العاصمة السعودية الرياض، مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومع وزير الخارجية إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن لافروف سيتطرق في إطار الجولة الخليجية إلى الوضع في سورية، وسيتم إيلاء اهتمام كبير لقضايا الترويج لأجندة موحدة في منطقة الخليج، تركز على بناء نظام أمن جماعي بين جميع دول منطقة الخليج، والتجاوب بشكل مشترك مع التحديات والتهديدات القائمة.



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