شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينهي رصف مجرى عيديد اليمني ويغيث لاجئي سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع رصف مجرى عيديد الشمالي بمدينة تريم في محافظة حضرموت.

وشمل المشروع الذي تم تنفيذه على مدى ثلاثة أشهر رصف مجرى عيديد الشمالي وبناء حمايات حجرية ورصف مجرى السيول وإزالة المخلفات الصلبة.

من جانب آخر، وزع المركز 950 سلة غذائية، تزن 70 طناً و300 كيلو غرام، و1.900 فرشة على العائلات السورية اللاجئة في مدينة طرابلس اللبنانية.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة؛ ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في بيئات اللجوء.