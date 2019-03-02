شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ضحايا أسبوعيا.. بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أطلقت لجنة التوعية الوطنية بالسلامة المرورية أمس (الجمعة) الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة، تحت هاشتاق # ردك _ يضرك. وتهدف الحملة التي تأتي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وتمتد حتى نهاية شهر شعبان القادم؛ إلى توعية قائدي وقائدات المركبات بمخاطر الانشغال عن القيادة باستخدام الجوال وغيره، إضافة إلى التوعية بأهمية استخدام «كراسي الأطفال»، علاوة على نشر الإحصاءات والأرقام لضحايا هذا السلوك الخاطئ.
يذكر أن عدد الوفيات بلغ في عام 1439هـ، 460 حالة وفاة جرّاء استخدام الجوال، وعدم التركيز أثناء القيادة، بمعدل 10 وفيات أسبوعياً، فيما بلغت الحوادث المرورية في العام نفسه 161702، بمعدل 456 حادثة يومياً.
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