شكرا لقرائتكم خبر عن «دليفري الجراد»: أطلبه «أون لاين».. واستلمه حياً ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الأكلبي (جدة)

وكأنّ تحذير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من أسراب جراد تتجه إلى السعودية وعدد من دول المنطقة، جاء على هوى عشاق صيد الجراد، إذ سارعوا بتسويقه عبر التطبيقات الإلكترونية، وربما لن تمر أيام حتى يتصدر كبرى المنصات الإلكترونية كـ«أمازون» وأخواتها، لاسيما أن المسوقين تعهدوا بإيصاله حيا، مع ضمانة استعادة نقودك إذا لم يكن كذلك.

الهوس الذي قاد عشاق صيد الجراد إلى تسويقه إلكترونيا، شأن البضائع الأخرى، تحوّل إلى بشرى سارة لهم، فأسعار الـ«جمبري البري» -كما يحلو لعشاقه تسميته- بلغت 200 ريال للكيلوغرام في الأسواق الإلكترونية، أي بزيادة 60% عن أسعار«الجمبري البحري» الذي يصل إلى 120 ريالا للكيلو. ما وضع عشاق هذا المذاق الفريد في حيرة، إذ يرون أن الأسعار مبالغ فيها، حتى إن كانت الأسواق الإلكترونية ستقيهم عناء البحث وطول الانتظار. ولأن الخافي أعظم، يرى محبو الجراد أن قيمته الغذائية كبيرة، لاحتوائه على البروتينات والأحماض الدهنية والمعادن ذات الأثر المفيد المضاد للالتهابات والسرطان على حد سواء، إضافة إلى الآثار الوقائية لأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق ما أكدته لـ«الخليج 365» أخصائي أول تغذية عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود فاطمة الشمسان. وتقول الشمسان إن الدراسات الحديثة أظهرت أن لحم الجراد الصحراوي يحتوي على تركيبة غنية من المركبات المعروفة باسم سيترول، ويعرف السيترول من النباتات باسم فيتوسترولس بينما تعرف تلك الموجودة في الحيوانات باسم الزوسترول، التي تمتلك خصائص لخفض الكوليسترول الضار في الدم. مشيرة إلى أن الجراد الصحراوي يستهلك غذائيا بالفعل في العديد من مناطق أفريقيا وآسيا، كما يمكن الاستفادة من خواصه الغذائية، وطرحه كمنتج في الأسواق على مدار العام.